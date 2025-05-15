Miércoles 20 de agosto de 2025
Coche embiste a una multitud previo al partido entre el FC Barcelona y el Espanyol

Hay heridos leves en España luego del suceso protagonizado por una conductora

Por Andrea Guerrero

Coche embiste a una multitud previo al partido entre el FC Barcelona y el Espanyol
Foto: Agencia
Un automóvil atropelló este jueves a unos fanáticos a las afueras del RCDE Stadium, más conocido como Cornellà-El Prat, en Barcelona (España), previo a un partido de La Liga entre el equipo homónimo y el Espanyol.

Minutos después, con el juego ya iniciado, el Espanyol anunció por la megafonía del estadio que la situación está controlada, refieren medios locales.

Una conductora perdió el control del vehículo provocando varios heridos leves, como se plasmó en videos publicados en redes sociales. De acuerdo a Catalunya Ràdio, la mujer "se ha puesto nerviosa y ha acelerado" cuando le tocaron el vehículo.

Durante algunos minutos el partido estuvo detenido, mientras el árbitro César Soto Grado hablaba con representantes de ambos conjuntos y con los Mossos d’Esquadra, la Policía autonómica de Cataluña. Luego se reinició sin problemas.

Historial puntiagudo

El FC Barcelona y el Espanyol son los principales equipos de Cataluña y mantienen una férrea rivalidad, tanto que desde hace casi 20 años cada vez que juegan lo hacen sin afición visitante para evitar altercados.

Este jueves el FC Barcelona podría ser campeón de La Liga en caso de ganar al Espanyol. Su último título liguero fue precisamente en el RCDE Stadium, en mayo de 2023, y mientras celebraban en el campo, una multitud invadió el césped y los obligó a correr hacia el vestuario.

Noticia al Día / RT

