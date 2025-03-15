Colapsa de nuevo el sistema eléctrico de Cuba, cuarto apagón nacional en seis meses

El sistema eléctrico cubano (SEN) colapsó este viernes totalmente en el cuarto apagón nacional en los últimos seis meses, confirmó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la isla.

De acuerdo con el Minem, la "desconexión" ocurrió a las 20.15 hora local (0:15 GMT) por una avería en una subestación que provocó una "pérdida importante de generación en el occidente de Cuba y con ello la caída del SEN". El sistema eléctrico del país caribeño ha reportado en los últimos meses altas tasas de déficit y frecuentes afectaciones.

El pasado febrero se registró el mayor déficit en al menos dos años con el 57 % del país a oscuras a la vez. En algunas regiones del país la interrupción diaria del servicio eléctrico desde las pasadas semanas supera las 20 horas diarias. A esto se suma la falta de combustible en la isla, necesaria para poner a andar el grueso del sistema.

Los expertos independientes habían alertado desde finales de 2024 que la actual crisis energética se debe a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde 1959. Las centrales termoeléctricas están obsoletas, tras décadas de explotación.

EFE