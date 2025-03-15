Miércoles 24 de septiembre de 2025
Internacionales

Colapsa de nuevo el sistema eléctrico de Cuba, cuarto apagón nacional en seis meses

El sistema eléctrico cubano (SEN) colapsó este viernes totalmente en el cuarto apagón nacional en los últimos seis meses, confirmó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la isla.

Por A Vargas

Colapsa de nuevo el sistema eléctrico de Cuba, cuarto apagón nacional en seis meses
El sistema eléctrico cubano (SEN) colapsó este viernes totalmente en el cuarto apagón nacional en los últimos seis meses, confirmó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de la isla.

De acuerdo con el Minem, la "desconexión" ocurrió a las 20.15 hora local (0:15 GMT) por una avería en una subestación que provocó una "pérdida importante de generación en el occidente de Cuba y con ello la caída del SEN". El sistema eléctrico del país caribeño ha reportado en los últimos meses altas tasas de déficit y frecuentes afectaciones.

El pasado febrero se registró el mayor déficit en al menos dos años con el 57 % del país a oscuras a la vez. En algunas regiones del país la interrupción diaria del servicio eléctrico desde las pasadas semanas supera las 20 horas diarias. A esto se suma la falta de combustible en la isla, necesaria para poner a andar el grueso del sistema.

Los expertos independientes habían alertado desde finales de 2024 que la actual crisis energética se debe a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde 1959. Las centrales termoeléctricas están obsoletas, tras décadas de explotación.

EFE

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Deportes

Yulimar Rojas regresa a Venezuela para competir después de una década

La reina del triple regresa a la pista venezolana este sábado.
Internacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

"ReelShort" (ReelShort – Stream Drama & TV) es una aplicación de streaming de miniseries de dramas verticales con temática de romance y venganza, disponible en iOS y Android. Mientras Reels y Shorts ofrecen videos cortos en general, ReelShort se enfoca en contenido específico de dramas cortos para visualización móvil.

Internacionales

Al menos dos muertos, incluido el atacante, tras tiroteo a una oficina de ICE en Texas

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, agregó que el atacante se quitó la vida
Internacionales

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Las autoridades presentes en la sala evitaron que el hombre se infligiera daños y lo sacaron de la sala

