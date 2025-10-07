Martes 07 de octubre de 2025
Internacionales

Colapsa edificio en el centro de Madrid: Hay varios heridos

La Policía Nacional ha informado de al menos dos personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia. Los bomberos, por su parte, aseguran que hay cinco desaparecidos

Por Christian Coronel

Seis plantas de un edificio en obras del centro de Madrid, España, se derrumbaron este martes 7 de octubre, dejando varios heridos y desaparecidos.

La Policía Nacional ha informado de al menos dos personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia. Los bomberos, por su parte, aseguran que hay cinco desaparecidos.

Asimismo, el edificio estaba abandonado y en obras para construir un hotel de cuatro estrellas. Un obrero que estaba trabajando en el lugar asegura que “podría haber hasta 40 personas dentro de la obra".

Hasta el lugar del suceso, la calle Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la capital de España, se desplazaron once dotaciones de bomberos, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que llegaron a la zona para atender el caso de inmediato.

Noticia al Día / EFE

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Eliminan del ADN las mutaciones más frecuentes de un gen vinculado al cáncer de pulmón

Eliminan del ADN las mutaciones más frecuentes de un gen vinculado al cáncer de pulmón

