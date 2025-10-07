Colapsa edificio en el centro de Madrid: Hay varios heridos

Seis plantas de un edificio en obras del centro de Madrid, España, se derrumbaron este martes 7 de octubre, dejando varios heridos y desaparecidos.

La Policía Nacional ha informado de al menos dos personas atrapadas y un herido grave que está siendo traslado en ambulancia. Los bomberos, por su parte, aseguran que hay cinco desaparecidos.

Asimismo, el edificio estaba abandonado y en obras para construir un hotel de cuatro estrellas. Un obrero que estaba trabajando en el lugar asegura que “podría haber hasta 40 personas dentro de la obra".

Hasta el lugar del suceso, la calle Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la capital de España, se desplazaron once dotaciones de bomberos, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que llegaron a la zona para atender el caso de inmediato.

🔴 ÚLTIMA HORA



Se derrumban varios forjados de un edificio en obras en la calle Hileras de Madrid, en la zona de Ópera. Hay 11 dotaciones de Bomberos Madrid trabajando allí tras el derrumbepic.twitter.com/sEiIrotFc4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 7, 2025

Noticia al Día / EFE