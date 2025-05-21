Colapsa histórica torre de 650 años de antigüedad en China

Los turistas que visitaban este lunes la Torre de Fengyang, ubicada en el este de China, se vieron sorprendidos cuando varias zonas del techo colapsaron y se estrellaron contra el suelo. El edificio, construido en 1375, es una de las torres más grandes de China.

"La caída de las tejas duró por un minuto o dos", afirmó un testigo al medio local Yangcheng Evening News. El dueño de un comercio cercano explicó a Beijing News que afortunadamente no había mucha gente en la plaza, por lo que no se registraron heridos. "Si hubiera pasado un poco más tarde, habrían estado jugando varios niños cerca de la torre, después de la cena", puntualizó.

Tras el incidente, por medio de un comunicado, la Oficina de Cultura y Turismo de Fengyang, ubicada en la ciudad de Chuzho, informó que activó de inmediato las medidas de emergencia, logrando evacuar a quienes se encontraban visitando la torre y evitando que hubiera heridos.

Según la oficina, el edificio había sufrido daños estructurales en el año 2017, específicamente en las tejas y los aleros. Por tal razón, se decidió realizar un proyecto de restauración en febrero de 2023.

Después de realizar el trabajo de investigación, el cual tuvo una inversión de más de 3,4 millones de yuanes (alrededor de 480.000 dólares), este comenzó a llevarse a cabo en septiembre del 2023 y finalizó en marzo de 2024.

Autoridades investigan el hecho

Se desconocen las causas que ocasionaron el derrumbe. Sin embargo, se formó un equipo de investigación y se ordenó a las unidades de diseño, construcción y supervisión del proyecto de reparación que hagan presencia en el lugar.

La autoridad turística de Fengyang anunció este martes, 20 de mayo, que la torre permanecerá cerrada temporalmente por reparaciones en el techo, la cual inició desde el día del derrumbe.

Se espera que, en los próximos días, se conozca la fecha en la que se pretenda abrir la estructura.

Noticia al Día/Información de El Tiempo

