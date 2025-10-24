Viernes 24 de octubre de 2025
Al Dia

Colombia anuncia la liberación de 17 ciudadanos presos en cárceles venezolanas

«Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el liderazgo de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela», señaló la Cancillería en un comunicado

Por Andrea Guerrero

Colombia anuncia la liberación de 17 ciudadanos presos en cárceles venezolanas
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Cancillería de Colombia informó este viernes que, luego de meses de diálogo con Venezuela, fueron liberados por lo menos 17 colombianos que estaban presos en cárceles de ese país acusados de varios delitos.

«Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el liderazgo de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela», señaló la Cancillería en un comunicado.

El proceso de liberación, desarrollado en «estrecha colaboración» con el Ministerio de Exteriores de Venezuela, tuvo el acompañamiento del embajador de Colombia en ese país, Milton Rengifo Hernández; el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo; el cónsul en San Antonio del Táchira, Jesús Alberto Grueso Zúñiga y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

Los funcionarios «supervisaron el procedimiento de verificación y liberación que se llevó a cabo en el Municipio de Pedro María Ureña, Estado de Táchira, Venezuela», detalló la información de la Cancillería.

Villavicencio reafirmó que mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos colombianos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Mataron a PNB cuando patrullaba en Aragua: Fiscal General ordenó investigar el crimen

Mataron a PNB cuando patrullaba en Aragua: Fiscal General ordenó investigar el crimen

En Maracaibo: Hay un paisaje de

En Maracaibo: Hay un paisaje de "Casas Muertas"

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Vehículos caen

Vehículos caen "sin parar" en megahueco en Las Tunas, Maracaibo

Noticias Relacionadas

Internacionales

Colombia anuncia la liberación de 17 ciudadanos presos en cárceles venezolanas

«Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el liderazgo de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela», señaló la Cancillería en un comunicado
Al Dia

Trump suspendió negociaciones comerciales con Canadá

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EEUU, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Internacionales

La princesa Leonor valora los estudios migratorios basados en datos y no en desinformación

Leonor se pronunció así durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, que en la categoría de Ciencias Sociales fue para el demógrafo estadounidense, cuyas aportaciones permiten "comprender en toda su dimensión el gran desafío que tienen hoy muchos gobiernos con la inmigración", según la princesa
Internacionales

EEUU sanciona a Petro

El mandatario colombiano aparece en la "lista de nacionales especialmente designados", también conocida como "lista SDN", publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro. La publicación ha sido titulada "Designaciones antinarcóticos"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025