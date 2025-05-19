Colombia espera confirmación formal de Venezuela de suspender vuelos "para tomar medidas"

El Gobierno de Colombia está a la espera de que Venezuela haga una "confirmación formal" de su decisión de suspender todos los vuelos provenientes del país andino "para tomar medidas" y afirmó que realiza "contactos diplomáticos" para "restablecer las conexiones aéreas".

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia detalló en un comunicado que "está a la espera de una confirmación formal por parte de la Autoridad de Aviación Civil de Venezuela (INAC) con respecto a este anuncio, con el fin de tomar las medidas que sean necesarias que tengan que ver con la operación aérea binacional".

"A través del Ministerio de Relaciones Exteriores se adelantan contactos diplomáticos con el vecino país, que contribuyan al restablecimiento de las conexiones aéreas. La Aerocivil recomienda a todos los pasajeros establecer contacto con sus aerolíneas para prever cambios en los itinerarios", agregó la información.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció este lunes 19 de mayo la suspensión desde "ya" de "todos los vuelos" desde Colombia, al denunciar la llegada al país de presuntos mercenarios vinculados con el plan para "evitar" la celebración de las elecciones regionales y parlamentarias, una medida que, dijo, se extenderá después de las votaciones debido a que "los planes de ellos no llegan al 25 (de mayo) nada más".

"Hemos dado instrucciones nosotros de que se suspendan de manera inmediata todos los vuelos que vengan desde Colombia a Venezuela, porque la información que traemos, que tenemos, tiene que ver con este tipo de traslados de gente", dijo.

Cabello indicó que, de momento, hay 38 detenidos -entre ellos 17 extranjeros- vinculados con "grupos mafiosos de violencia, de terrorismo y de conspiración" y que entraron a Venezuela "por la vía de la frontera" terrestre con Colombia o en vuelos procedentes del país vecino.

El ministro, quien no aclaró si se tomarán medidas con respecto a la frontera terrestre con la nación andina, detalló que, entre los detenidos, hay personas con nacionalidad colombiana, mexicana y ucraniana.

También, denunció un plan de "ataques" contra embajadas en Venezuela que atribuyó a "grupos empeñados en generar violencia", con el objetivo de "sabotear" las elecciones regionales y parlamentarias de este 25 de mayo.

#InformaciónImportante sobre operaciones aéreas entre Venezuela y Colombia. pic.twitter.com/DtVBI3FEQm — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) May 19, 2025

Noticia al Día / EFE