Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

Colombia informa que los vuelos con Venezuela permanecerán suspendidos hasta el 26 de mayo

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que "recibió información por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre la suspensión de vuelos de aviación general y comercial por razones de seguridad nacional"

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El Gobierno colombiano informó, este lunes 19 de mayo, que recibió información de Venezuela sobre su decisión de suspender los vuelos provenientes del país andino "por razones de seguridad nacional" y precisó que la medida tendrá vigencia hasta el 26 de mayo, pero no afectará las operaciones de carga.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que "recibió información por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre la suspensión de vuelos de aviación general y comercial por razones de seguridad nacional".

La cancillería agregó que "la operación de aquellos de carga continuará con normalidad" y que la medida "tendrá vigencia hasta el lunes 26 de mayo a las 18 horas" (11:00 GMT).

Horas antes, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció la suspensión desde "ya" de "todos los vuelos" desde Colombia, al denunciar la llegada al país de presuntos mercenarios vinculados con un plan para "evitar" la celebración de las elecciones regionales y parlamentarias de este próximo 25 de mayo.

"Hemos dado instrucciones nosotros de que se suspendan de manera inmediata todos los vuelos que vengan desde Colombia a Venezuela, porque la información que traemos, que tenemos, tiene que ver con este tipo de traslados de gente", dijo Cabello, quien agregó que la medida se extendería después de las votaciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano afirmó en su comunicado que hasta la fecha no ha recibido información sobre detenciones de ciudadanos colombianos.

"Las gestiones para determinar alguna captura de connacionales se mantendrán. Cualquier evaluación relevante en la materia será informada a la opinión pública", concluyó la nota.

Noticia al Día

