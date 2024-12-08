Colombia publicó resolución para facilitar la permanencia legal de venezolanos en el país

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó la Resolución 12.509, de fecha 4 de diciembre de 2024, en la que establece la categoría de visa de Visitante Especial, denominada «visa V».

Esta normativa neogranadina establece que esta visa durará 2 años, se otorgará una sola vez y va dirigida a los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado al territorio colombiano antes de la expedición de la resolución.

Cabe resaltar que luego de la utilización de esta visa y pasado el tiempo de vigencia, la persona debería buscar otra visa o trámite migratorio que garantice su regularización en Colombia.

La «visa V» también concede permiso abierto de trabajo o ejercer cualquier actividad lícita por cuenta propia o mediante vinculación laboral o de prestación de servicios.

Además, ofrece el acceso a la oferta educativa, «siempre y cuando cumpla con la normativa aplicable en la materia».

Otro de los aspectos que tiene esta resolución es que esta visa permite al titular solicitar visas para beneficiarios que se encuentren en Colombia.

Los que no pueden optar por la visa V

La normativa colombiana destacó que las personas venezolanas que no podrán optar por la visa V son las siguientes:

– Los que se encuentran privados de libertad.

– Los que tengan orden de expulsión de deportación.

– Los que presentan antecedentes judiciales, penales o de la Policía y/o medidas migratorias vigentes.

– Los que ostenten otra nacionalidad.

Noticia al Día / Banca y Negocios