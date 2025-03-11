Domingo 21 de septiembre de 2025
Colombia registra aumento en migración de retorno de venezolanos y pide requisitos para su entrada

Registros de entradas y salidas de venezolanos aumentaron en total en un 41 % en enero y febrero de 2025

Por María Briceño

Colombia registra aumento en migración de retorno de venezolanos y pide requisitos para su entrada
Foto: referencial
Colombia registró un significativo aumento de las entradas de migrantes venezolanos desde México, Panamá, Costa Rica y otros países de Centroamérica por sus terminales aéreas, así como desde Panamá por vía marítima, como parte de la migración de retorno tras el endurecimiento de las medidas migratorias del gobierno estadounidense, informaron las autoridades el lunes.

En un reporte divulgado el lunes, Migración Colombia mencionó los requisitos que pide a los venezolanos que ingresan a su territorio y que incluyen demostrar solvencia económica para quienes tengan un permiso previo de permanencia, o un tiquete aéreo de salida del país o pasaje terrestre hacia ciudades fronterizas con Venezuela para los que no tengan el documento. Además, un pasaporte válido vigente o con menos de 10 años de vencimiento y una cédula de extranjería expedida por los países de la Comunidad Andina.

Señaló que los registros de entradas y salidas de venezolanos aumentaron en total en un 41 % en enero y febrero de 2025, con respecto al mismo periodo del 2024.

Las entradas de venezolanos por vía aérea se incrementaron significativamente en lo que va del 2025 desde Panamá, Costa Rica, México y Estados Unidos, agregó.

Migración Colombia registró entre enero y febrero de este año 9.353 entradas de venezolanos provenientes desde Panamá, mientras que en el mismo periodo de 2024 contabilizó 4.031 entradas. Las entradas desde México también aumentaron, en lo que va del 2025 registraron 3.197 ingresos, mientras que en el año anterior fueron 1.177.

El informe no aclara si en las entradas por vía aérea desde Estados Unidos se incluyen las deportaciones a través de la Fuerza Aérea Colombiana en las que, según la Cancillería, han retornado más de 2.000 colombianos durante el año, luego de tensiones con el gobierno de Donald Trump.

Migración Colombia identificó que en lo que va del año ha disminuido en un 61% el flujo migratorio por el Darién colombiano hacia Panamá, mientras que identificó que al menos 1.885 personas —la mayoría venezolanas han ingresado por vía marítima a Colombia provenientes del vecino país centroamericano.

Lee también: Panamá analiza trasladar a migrantes venezolanos hasta Cúcuta

Noticia al Día

