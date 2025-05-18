Los ciudadanos Guyaneses se enfrentarían a prisión y los venezolanos serán prohibidos expulsados si se encuentran participando en las elecciones de Venezuela en la región del Esequibo el próximo 25 de mayo, advirtió el brigadier Omar Khan, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Guyana.

Khan también señaló en un video, que los ciudadanos venezolanos que se encuentren en territorio guyanés y participen de manera directa o indirecta en los comicios podrían ser expulsados de inmediato del país, como medida de seguridad nacional.

Estas declaraciones surgen en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Guyana por el histórico conflicto territorial sobre el Esequibo, zona rica en recursos naturales.

Igualmente, expresó que todo guyanes o esequibano que aprticipe podría ser encarcelado.

Noticia al Día/maracayinformaplus