Miércoles 15 de octubre de 2025
Comando Sur presume una maniobra con "fuego real" en el Caribe

El anuncio se hace un día después de un nuevo ataque letal contra una embarcación, que dejó seis muertos.

Por Ernestina García

Comando Sur presume una maniobra con
El Comando Sur de EE.UU. mostró este miércoles las imágenes de un despliegue "letal, ágil e imparable" sobre las aguas del Mar Caribe, un día después del ataque mortal contra una pequeña embarcación cerca de las costas de Venezuela.

En una publicación de redes sociales, el comando mostró un helicóptero AH-1Z Cobra, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC, por sus siglas en inglés), sobrevolando las aguas caribeñas junto a un UH-1Y Venom, perteneciente a la 22a Unidad Expedicionaria Marina (MEU).

"Vuelan uno junto al otro mientras demuestran su destreza en combate durante un ejercicio de fuego real sobre el Mar Caribe", destaca la publicación del Comando Sur.

El posteo precisa que las acciones conjuntas entre la MEU y el Grupo Anfibio USS Iwo Jima respaldan las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra de EE.UU. "y las prioridades" del presidente de EE.UU., Donald Trump, para "interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional".

Amenazas en el Caribe
La víspera, Trump informó sobre el "ataque cinético" a una embarcación frente a las costas de Venezuela, bajo el alegato que aparentemente transportaba drogas ilícitas.

"Esta mañana, el secretario de Guerra [Peter Hegseth] ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU. (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Según los datos de la Casa Blanca, con la operación del martes ascenderían a 27 las personas ultimadas en alta mar. La práctica ha sido criticada por mandatarios como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, así como por las Naciones Unidas, al considerar que se trataría de ejecuciones sumarias, contrarias a lo que consagra el derecho internacional.

Noticia al Día/RT

En su plaza, Luis Hómez nos convida a mirar el sol salir sobre nuestro Lago

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Ya estamos en el Vaticano

El artista que puso una sonrisa: La historia detrás de la imagen oficial de José Gregorio Hernández

