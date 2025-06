¡Como en las películas! Enormes grietas aparecieron en una zona exclusiva de Los Ángeles: Autoridades declararon emergencia

Enormes grietas en el suelo han aparecido en un área costera de Los Ángeles (California, EE.UU.) a raíz de una serie de continuos deslizamientos de tierra en las últimas semanas, que han destrozado mansiones y han dañado carreteras.

Lee también: El tifón Yagi dejó sin electricidad a más de 830 mil personas en la isla de Hainan, en China

Imágenes aéreas que circulan en redes sociales muestran la magnitud de los estragos del fenómeno geológico, que ha llevado al cierre de vías y al corte del suministro de gas y electricidad en la exclusiva localidad de Rancho Palos Verdes debido al riesgo de incendios o explosiones. Al mismo tiempo, se ha lanzado un plan de evacuación para sus habitantes.

Según informó este jueves el canal NBC News, la empresa Southern California Edison interrumpió la electricidad en casi 250 hogares de esa zona. Mientras, un incendio el 29 de agosto demostró que no era posible "mitigar el riesgo de seguridad pública" que suponen los deslizamientos, indicó días atrás la empresa.

Because of the accelerated landslide movement in #RanchoPalosVerdes, electricity has been shut off at 140 homes in #PortugueseBend, and 107 homes are supposed to lose their power tonight in the #Seaview neighborhood. Due to wildfire risk. @knxnewspic.twitter.com/YQLgenpdb8

— Jon Baird (@KNXBaird) September 3, 2024

Entretanto, más de 50 casas se quedarán sin gas a partir de este viernes y de "manera indefinida", según un comunicado de SoCalGas. La decisión se tomó debido a la "rotura repentina" de una línea de suministros el 30 de agosto y basándose en un reciente estudio geológico que demostró que "no hay forma de continuar de manera segura el servicio" debido a los continuos movimientos de tierra.

???#BREAKING | UPDATE CALIFORNIA LANDSLIDE GETS EMERGENCY DECLARATION FOR HOMES IN RANCHO PALOS VERDES EVACUATIONS OVER 200 Homes hav had their power shut off⚠️ pic.twitter.com/ga4vsKxr7W

— Todd Paron?????? (@tparon) September 5, 2024

Este martes, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en la zona para brindar asistencia a las casi 300 personas que se encuentran sin gas ni electricidad. Al mismo tiempo, las autoridades buscan dar soluciones a largo plazo a esta amenaza, que no es nueva. No obstante, los afectados tendrán que hacerse cargo de los daños a sus hogares, ya que las pólizas de seguro de vivienda no cubren deslizamientos de tierra en ese lugar, dada la frecuencia de los mismos que se documentan anualmente en California, dijo el alcalde de Rancho Palos Verdes, John Cruikshank.

Problema recurrente

La ciudad, conocida por su belleza natural y sus opulentas mansiones, se encuentra sobre escarpados acantilados con vista al océano Pacífico que, durante cientos de años, han estado moviéndose y cediendo lentamente. Sin embargo, la situación ha empeorado debido a las intensas lluvias de los últimos dos años. Los lechos de arcilla y roca que componen el terreno impiden que el agua circule y provocan una humedad excesiva que, en los periodos de altas precipitaciones, desencadenan deslizamientos constantes y catastróficos.

The earth continues to move in Rancho Palos Verdes @ABC7pic.twitter.com/PoFGYvtAKo

— Josh Haskell (@abc7JoshHaskell) September 4, 2024



El fenómeno se mantuvo estable hasta la década de 1950, cuando se dio inicio a un proyecto de carreteras. Si bien la perforación de pozos y el bombeo de agua subterránea ha logrado estabilizar las cosas, es difícil pronosticar la llegada de grandes movimientos. Pueden pasar meses o incluso años después de fuertes temporadas de lluvias para que el agua sature las rocas y la arcilla profundas y provoque la deformación del terreno.

"Fuertes lluvias, temblores provocados por terremotos u otros procesos geológicos que ocurren bajo nuestros pies hacen que esos deslizamientos de tierra se vuelvan a producir", explica Jonathan Godt, coordinador del programa de riesgos de deslizamientos de tierra del Servicio Geológico de EE.UU. Durante décadas, el gobierno local no ha logrado soluciones que perduren y ahora el problema está llegando a un punto crítico.

Noticia al Día/RT