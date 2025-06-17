Conceden casa por cárcel a Cristina Fernández

Este martes 17 de junio, la Justicia de Argentina, confirmó que la expresidenta, Cristina Fernández, cumplirá la condena a seis años de prisión por irregularidades en la concesión de obras públicas entre 2003 y 2015 en su casa.

"A través de una videollamada, el juez Gorini le confirmó la prisión domiciliaria. La expresidenta comenzó a cumplir su condena en su departamento de Constitución", reseñó el medio argentino TN.

La Justicia también considera "innecesario" el uso de tobillera electrónica.

Lee también: Condenan a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión

Noticia al Día/Información de Unión Radio