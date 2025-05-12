Confirman grave estado de salud de José ‘Pepe’ Mujica

La exvicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, y el presidente de ese país, Yamandú Orsi, confirmaron el grave estado de salud que enfrenta el exmandatario José Mujica (2010-2015).

"Está en la meseta, está a término (…) esto tiene un final anunciado", afirmó la exsenadora, de acuerdo con un reporte del portal uruguayo La Diaria.

La dirigente, que por ser esposa de Mujica también ejerció como primera dama, ofreció estas declaraciones en el marco de las elecciones departamentales que se llevaron a cabo el domingo y en las que el expresidente no pudo participar.

Topolansky explicó que Mujica, quien tiene 89 años y padece un cáncer de esófago, quiso hacer el esfuerzo de acudir a las urnas, pero su médica se lo desaconsejó porque se encuentra en una "situación terminal", con un tratamiento basado en cuidados paliativos para evitar que tenga dolores, insomnio o ansiedad.

Complicado

La exvicepresidenta recalcó que hace más de 40 años está junto a Mujica y que cumplirá su promesa de acompañarlo hasta el final de su vida. El objetivo ahora, agregó, es preservar lo máximo posible la intimidad familiar, lo que se complica por la personalidad del exmandatario, que no deja de recibir visitas.

Orsi, por su parte, contó que la semana pasada visitó a su compañero de militancia y, pese a su delicado estado de salud, pudieron hablar.

"Lo visité y está muy mal (…) está complicado aquel, pero se está cuidando", afirmó el presidente, según un reporte del diario Página 12 sobre la jornada electoral uruguaya.

El mandatario añadió que quienes están cerca de Mujica lo cuidan para que no realice actividades que sean contraproducentes, por lo que llamó a respetar su dignidad y a "dejarlo tranquilo".