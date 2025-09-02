Martes 02 de septiembre de 2025
Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

A finales de 2023, el exfuncionario suspendió un contrato para la fabricación de pasaportes que tenía la firma Thomas Greg & Sons

Por Ernestina García

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva
La Procuraduría General de Colombia confirmó este martes, en segunda instancia, la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, por las irregularidades encontradas en la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes en el país suramericano.

A finales de 2023, el exfuncionario suspendió un contrato para la fabricación de pasaportes que tenía la firma Thomas Greg & Sons —al que le quedaban tres años—, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia, generando así una demanda de la empresa contra el Estado. "El Ministerio Público ratificó que la decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado", dice la Procuraduría en una nota de prensa respecto a la reciente medida.

Al Dia

Hoy es el Día Mundial del Coco: Al que le cantó Lila Morillo

El Día Mundial del Coco también busca concienciar sobre la importancia de esta fruta en la economía de muchos países.
Internacionales

Más de mil 400 muertos y 3. 200 heridos deja el terremoto en Afganistán

Al menos mil 411 personas murieron y 3.251 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la…
Internacionales

Bélgica anuncia que reconocerá al Estado palestino

Prévot justificó la decisión del Gobierno belga como respuesta al "drama humanitario" en la Franja de Gaza y "frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional"
Al Dia

"Solo hay un malo aquí y no es el pueblo de Venezuela o su presidente": Roger Waters de la banda Pink Floyd sobre submarinos en el mar Caribe

El artista aseguró que Washington está enviando aviones de guerra y submarinos nucleares al mar Caribe como parte de una "guerra psicológica contra el pueblo venezolano"

