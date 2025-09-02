Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

La Procuraduría General de Colombia confirmó este martes, en segunda instancia, la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, por las irregularidades encontradas en la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes en el país suramericano.

Lee también: Ascienden a 55 el número de fallecidos por lluvias en Bolivia

A finales de 2023, el exfuncionario suspendió un contrato para la fabricación de pasaportes que tenía la firma Thomas Greg & Sons —al que le quedaban tres años—, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia, generando así una demanda de la empresa contra el Estado. "El Ministerio Público ratificó que la decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado", dice la Procuraduría en una nota de prensa respecto a la reciente medida.