Una decena de personas ha muerto este martes en un tiroteo en un centro educativo para adultos en Örebro (200 kilómetros al oeste de Estocolmo), informó la Policía sueca.

El jefe de la policía de Örebro, Roberto Eid Forest, señaló en rueda de prensa que el presunto autor figura entre los muertos, que se trabaja en identificar a las víctimas y que no podía precisar el número de heridos.

«En estos momentos estamos seguros de que no va a haber más atentados. Las escuelas en las que se resguardó a profesores y alumnos han sido evacuadas ya», dijo Forest en relación con varios centros próximos a la escuela afectada que fueron usados mientras los agentes rastreaban la zona.

El tirador no era conocido por la Policía, que cree que actuó solo y no está relacionado con bandas criminales, además de descartar inicialmente que pueda tener vínculos con organizaciones terroristas.

«Seguimos creyendo que tenemos al autor principal, aunque no excluimos que haya más personas vinculadas», dijo Forest.

En una comparecencia celebrada dos horas antes, la Policía había informado sólo de cinco heridos y rechazado confirmar las informaciones de medios suecos -entre ellos la televisión pública SVT- de varios muertos.

La Policía sueca, que recibió un aviso pasadas las 12.30 hora local (11.30 GMT), habla de delitos de intento de asesinato, incendio y graves delitos con armas.

El hospital de Örebro ha vaciado las urgencias y la unidad de cuidados intensivos para atender a los heridos, informó la emisora pública Radio de Suecia.

La escuela Campus Risbergska es un centro de educación para adultos y, según declaró a la televisión pública SVT Lena Warenmark, una de las docentes, a la hora del tiroteo había menos alumnos de los habituales en el recinto porque muchos se habían ido a casa tras finalizar sus exámenes.

«Hoy es un día muy doloroso para toda Suecia. Mis pensamientos están con todos cuya jornada lectiva fue afectada por el terror», declaró a la agencia sueca TT el primer ministro, Ulf Kristersson.

Noticia al Día/Información de EFE