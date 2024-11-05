Confirmaron al cuarto fallecido por el derrumbe de un hotel en Argentina

Bomberos de Argentina encontraron este martes el cuerpo de un cuarto fallecido por el derrumbe de un hotel turístico ocurrido hace una semana en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, informó TN.

Lee también: Confirman una segunda muerte tras el derrumbe de un edificio de diez pisos en Argentina

Los restos de la víctima fueron hallados durante las tareas de búsqueda y remoción de escombros en el Apart Hotel Dubrovnik, un edificio de 10 pisos que se desplomó, aparentemente por obras no autorizadas. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que se trata de Javier Gutiérrez, un carpintero de 54 años que trabajaba en el sitio.

Noticia al Día/RT