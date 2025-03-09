Viernes 19 de septiembre de 2025
Conflicto en el Catatumbo generó pérdidas en ventas y turismo en Norte de Santander

“Los compradores y los turistas ambientados completamente, la disminución casi del 40% de las ventas”, precisó a Unión Radio

Por Andrea Guerrero

Conflicto en el Catatumbo generó pérdidas en ventas y turismo en Norte de Santander
Foto: Agencia
El conflicto armado en El Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, ha reportado un 40 por ciento de caída en las ventas en el Norte de Santander, Colombia; sin obviar que también el sector turístico  ha sido otro de los sectores más afectados por la situación, lamentó el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes en el Norte de Santander (Fenalco), Sergio Palacios. 

“Los compradores y los turistas ambientados completamente, la disminución casi del 40% de las ventas”, precisó a Unión Radio.

Desde Fenalco también reportan disminución en el paso de venezolanos al Norte de Santander.

“La presencia de Venezuela nos ha disminuido también fuertemente. Estamos revisando que, con todas las estrategias que se están tomando desde el gobierno local, porque desde el nacional hay un completo abandono de la situación, mejora un poco la situación”, enfatizó.

El representante de Fenalco explicó que la disminución en la actividad comercial por la situación que se vive en El Catatumbo se extiende a todo el departamento del Norte de Santander.

Noticia al Día / Unión Radio

