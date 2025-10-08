Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

El Congreso de Diputados español aprobó este miércoles un embargo de armas a Israel, con el apoyo de Podemos, que decidió respaldar la convalidación del decreto del Gobierno.

La votación se llevó a cabo gracias a los cuatro votos de los diputados de Podemos y al respaldo del bloque de investidura, incluyendo a Junts per Catalunya.

El Gobierno había establecido el embargo el 23 de septiembre mediante el Real Decreto-ley 10/2025. Con esta votación en el Congreso, se formaliza su convalidación definitiva.

Esta medida busca proporcionar un marco legal a la suspensión de las exportaciones militares hacia Israel, un gesto que, según el Ejecutivo, ya estaba en vigor "de facto" desde octubre de 2023.

La decisión ha puesto fin a días de incertidumbre, ya que Podemos había mantenido en vilo el sentido de su voto tras criticar la medida, a la que calificaron de "insuficiente" y "fake".

Sin embargo, finalmente optaron por dar su apoyo al decreto para dejar claro que el Gobierno aún mantiene relaciones militares con Israel.

Desde la formación, han declarado que continuarán exigiendo un embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones con Israel.

Tras la votación, señalaron que su apoyo a la convalidación del decreto fue una forma de evidenciar que lo aprobado por el Gobierno es un embargo "fake".

Noticia al Día