Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

La situación política en Perú se ha vuelto tensa, ya que varios partidos de oposición, junto con antiguos aliados del oficialismo, están impulsando al menos cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.
Estas mociones se basan en la acusación de "permanente incapacidad moral", argumentando que su gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir la inseguridad en el país.
La primera moción fue presentada por 35 congresistas de siete bancadas, seguida de otras tres propuestas por diferentes grupos, incluyendo legisladores de Juntos Por el Perú y la bancada Socialista.
Renovación Popular ha comenzado a recolectar firmas para respaldar una de estas mociones, afirmando que representan el clamor de muchos peruanos que sienten que el gobierno ha fallado en enfrentar la delincuencia.
Las críticas contra el gobierno de Boluarte se acrecentaron luego de que, la noche del miércoles, cinco personas, entre ellas cuatro músicos, resultaran heridas luego de un atentado perpetrado contra la orquesta Agua Marina en un concierto en Lima, la capital peruana.
