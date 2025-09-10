Miércoles 10 de septiembre de 2025
Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Este hecho se produjo la misma noche en que las ADF perpetraron otro ataque en el territorio de Lubero, también en Kivu del Norte, que dejó al menos 71 muertos según los datos del Gobierno

Por Candy Valbuena

Foto: Europa Press/Contacto/STRINGER - Archivo
Al menos 18 personas fueron asesinadas en el este de la República Democrática del Congo (RDC) en un ataque de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo rebelde con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), confirmaron el Gobierno congoleño y fuentes de la sociedad civil.

En un comunicado publicado esta madrugada, el Ministerio congoleño de la Comunicación, informó de que el ataque se produjo la noche del pasado lunes al martes en las aldeas de Fotodu y Avey, en el territorio de Beni, en la provincia de Kivu del Norte.

El Ejecutivo de la RDC "mantiene su firme compromiso de continuar con las operaciones militares y la persecución de los terroristas, lo que ya ha permitido neutralizar a varios de ello, destruir muchas de sus bases y liberar a los rehenes civiles", señaló el documento.

También confirmó los hechos a medios locales el presidente de la sociedad civil local, Kinos Katuo, al afirmar que las víctimas fueron asesinadas con arma blanca y armas de fuego, y que los atacantes prendieron fuego también a siete motocicletas y tres bicicletas.

"Pedimos a las fuerzas de seguridad que lleven a cabo una operación militar para eliminar definitivamente la amenaza de los rebeldes de las ADF", afirmó Katuo.

Otro ataque

Estos hechos se produjeron la misma noche en que las ADF perpetraron otro ataque en el territorio de Lubero, también en Kivu del Norte, que causó al menos 71 muertos según los datos del Gobierno, si bien un líder de la sociedad civil local cifró, en declaraciones a EFE, en 76 el número de fallecidos.

Ese asalto fue contra personas que asistían a un velatorio en la aldea de Ntoyo, en el sector de Bapere.

En otro comunicado, la primera ministra del país, Judith Suminwa Tuluka, ofreció su pésame a las familias de la violencia y expresó su "profunda tristeza" por estos "actos bárbaros".

Las ADF son un grupo rebelde de origen ugandés con bases en la provincia de Kivu del Norte y la vecina Ituri, donde perpetran constantemente ataques.

Sus objetivos son difusos más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se responsabiliza de sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta aún en curso para luchar contra estos rebeldes.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de la ONU en el país (Monusco).

Lee también: Papa León XIV expresó su pesar por la muerte de 43 personas en el Congo tras ataque 

Noticia al Día/Con información de EFE

