Continúan las lluvias en España y se intensifica la búsqueda de desaparecidos

El temporal, que azota el este y el sur de España desde el pasado martes, continúa y la situación de emergencia no remite, con cinco regiones este viernes en alerta, mientras los servicios de emergencia intensifican la búsqueda de las personas desaparecidas, sobre todo en Valencia (este), con 500 militares de refuerzo.

El balance sigue siendo de momento de 158 personas muertas (155 en Valencia; dos en Castilla-La Mancha y una en Andalucía) a causa del temporal y de las inundaciones más importantes del siglo, que han colocado este episodio como una de las catástrofes naturales más graves y desgarradoras de la historia en España.

Las cifras del evento superan ya el número de víctimas que produjeron otras catástrofes en España en el siglo XX como el desbordamiento del río Turia en Valencia en 1957; la rotura de la presa de Vega de Tera en Zamora en 1959; la rotura de la presa de Tous en Valencia en 1983; o la tragedia del camping «Las Nieves» de Biescas (Huesca), arrasado por un torrente de agua.

Los servicios de emergencia, a los que este viernes se sumaron otros 500 militares (300 del Ejército de Tierra, 100 del Aire y 100 de la Armada), se afanan en la búsqueda de personas que aún siguen desaparecidas y se vuelcan además en la apertura de viales para facilitar los accesos y en el reparto de ayuda de primera necesidad a la población.

