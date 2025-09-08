Domingo 07 de septiembre de 2025
Internacionales

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires

El gobierno de Javier Milei sufrió hoy una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia…

Por María Briceño

Contundente derrota del Gobierno frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires
Foto: agencia
El gobierno de Javier Milei sufrió hoy una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37 por ciento, del padrón del país.

En una jornada amarga para La Libertad Avanza (LLA), el frente electoral de Fuerza Patria, que nuclea a los sectores de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, se impone por 13 puntos en el principal bastión peronista.

Escrutadas el 84% de las mesas, el oficialismo provincial se posiciona en el primer lugar con el 46,93% de los votos, seguido por LLA, con el 33%, Somos, 5,41% y la izquierda, 4,37%. Más relegados quedaron Potencia, con 1,41 %, y Unión Libertad, con 1,34%.

El PJ ganó en la primera y la tercera sección electoral, las zonas más influyentes y pobladas de la provincia. También venció en la cuarta, la séptima, la segunda y la octava.

En el peor revés electoral que padece Milei desde que llegó a la Presidencia, Fuerza Patria doblegó a la escudería de LLA en las secciones electorales más pobladas y decisivas.

La de hoy fue la décima elección que se desarrolló en el país. Esta fue la cosecha de puestos de La Libertad Avanza en órden cronológico: en Jujuy, 2°; en Salta, 2°; en Chaco, 1°, en alianza con el gobernador radical Leandro Zdero; en San Luis no compitió con sello propio; en la Ciudad de Buenos Aires, 1°; en Misiones, 2°; en Santa Fe, 3°; en Formosa, 3°, y en Corrientes, 4°. Hoy, también terminó segundo, a 13 puntos del PJ, en una elección de fuerte impacto nacional.

La batalla central fue protagonizada por el ministro bonaerense, Gabriel Katopodis, en la circunscripción que abarca la zona norte y oeste del conurbano y que era clave para las necesidades de la Casa Rosada.

Noticia al Día/Información de Plan B

Sucesos

Detienen a sujeto por golpear a una cajera en Valencia

El sujeto podría enfrentar cargos de violencia de género al golpear a una dama
Internacionales

San Carlos Acutis tiene familia en Venezuela: "Estamos muy felices"

La canonización de Carlo Acutis ha sido motivo de una profunda emoción para la Iglesia universal y, de manera especial,…
Internacionales

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dijo este domingo que había decidido dimitir, lo que podría dar paso a…
Al Dia

Carlo Acutis conmovió al mundo con video en el que predice su muerte tres meses antes de fallecer

Un 12 de octubre de 2006, falleció de leucemia el primer santo mileneal


