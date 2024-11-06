¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones en Estados Unidos?

En unas elecciones como las de este martes 5 de noviembre, donde las encuestas muestran a Donald Trump y Kamala Harris a menos de dos puntos de distancia en varios de los estados más peleados, el ganador podría no conocerse la noche de la elección.

Es por eso que, de acuerdo a los especialistas, el fenómeno del «espejismo rojo» y posterior «cambio azul» podría repetirse, aunque con menos fuerza.

Este año se espera que el voto por correo sea menor a las elecciones anteriores y los registros muestran una mayor cantidad de voto anticipado de republicanos que en 2020, según datos del Laboratorio Electoral de Florida.

«Este año es posible que veamos el mismo fenómeno aunque posiblemente un poco menos pronunciado porque el Partido Republicano ha estado alentando a sus votantes a votar de cualquier manera, incluyendo el voto por correo», dice a BBC Mundo Alauna Safarpour, doctora en Gobierno y Política por la Universidad de Maryland.

Esto se ve en estados como Pensilvania, donde el 65% de los votos por correo en 2020 fueron de votantes demócratas frente al 24% de republicanos. Mientras que en 2024, la distancia se está atenuando: 56% de las solicitudes de voto por correo han sido demócratas, y 32% de republicanos.

Algunos estados como Michigan modificaron las normas electorales de 2020 para permitir que las papeletas del voto anticipado se cuenten antes del día de las elecciones, lo que puede agilizar el proceso, mientras que otros estados como Carolina del Norte han endurecido las condiciones del recuento.

A pesar de que es probable que en estas elecciones los resultados dependan menos del voto por correo que en 2020, cuando muchos participaron por correo porque el mundo atravesaba la pandemia de covid-19, es posible que el escenario se repita.

«La gran división partidaria sigue vigente aunque este año un poco más igualada que en las elecciones anteriores. Por eso, a medida que se cuenten más votos por correo, podemos esperar un aumento de la ventaja de Harris sobre Trump en los estados», dice Safarpour, la especialista en sistemas electorales.

Para los analistas es recomendable «ser pacientes» la noche de la elección.

«Tendremos los resultados de las elecciones a su debido tiempo. Pero probablemente no será la noche de la elección», dice Safarpour.

