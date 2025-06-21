Viernes 26 de septiembre de 2025
Internacionales

Cuatro detenidos por boda falsa en Disneyland París que involucraba a una niña de 9 años

Cuatro personas fueron detenidas este sábado, 21 de junio relacionados a una boda falsa en el parque Disneyland París, al…

Por Candy Valbuena

Cuatro detenidos por boda falsa en Disneyland París que involucraba a una niña de 9 años
Foto: RumboaDisneylandParis.com
Cuatro personas fueron detenidas este sábado, 21 de junio relacionados a una boda falsa en el parque Disneyland París, al percibir los empleados que la supuesta ceremonia involucraba a una niña ucraniana de 9 años. Los espacios pueden usarse de forma privada para esa clase de eventos fuera de las horas de apertura.

"Tras detectar importantes irregularidades", señalaron fuentes del parque temático al diario Le Parisien, "las fuerzas del orden fueron alertadas rápidamente e intervinieron en el lugar lo antes posible".

Las circunstancias del suceso están bajo investigación, pero las primeras hipótesis apuntan a que se trataba de algún tipo de puesta en escena que iba a ser filmada y los invitados, alrededor de un centenar, eran figurantes.

Entre 22 y 55 años tienen los detenidos

Los detenidos son el novio que supuestamente organizó el evento, presuntamente británico y de 22 años; la madre de la niña, una ucraniana de 41 años, y dos personas de nacionalidad letona, de 55 y 24 años.

Los exámenes médicos realizados a la menor indicaron que no había sufrido ningún tipo de violencia, según un comunicado de la Fiscalía de Meaux (localidad próxima a Chessy, donde se encuentra Disneyland París) citado por los medios locales.

Noticia a Día/Con información de EFE

