Cuba activa protocolo de suspensión eléctrica ante la llegada del huracán Rafael

La inminente llegada del huracán Rafael en las próximas horas ha motivado el anuncio de un protocolo de prevención que, entre otras medidas, contempla la suspensión temporal y programada del servicio eléctrico en varias zonas.

La Unión Eléctrica detalló que el Gobierno cubano "ha tomado diversas medidas de preparación y respuesta", que incluyen el corte de suministro en varias áreas "para evitar mayores y garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Se espera que la tormenta toque tierra esta tarde, entre las 15:00 y las 14:00 horas, como un huracán de categoría dos en la escala Saffir-Simpson, lo que implica vientos por encima de los 160 kilómetros por hora, refiere el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba.

De acuerdo a lo informado por Defensa Civil en redes sociales, "las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Espíritus y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud se mantienen en Fase de Alarma".

En la zona de Ciego de Ávila, aunque seguirá en fase informativa, las autoridades advierten la necesidad de prestar "especial atención a las inundaciones costeras en la costa sur".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó que su país ha tomado todas las medidas de prevención posible para mitigar los posibles efectos del huracán.

"Chequeamos bien temprano la situación meteorológica del país. Estamos en constante comunicación con los territorios que sentirán los mayores efectos del huracán Rafael. Nos hemos preparado bien y de inmediato estaremos pasando a la recuperación", escribió en su cuenta de X.

