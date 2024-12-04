Cuba bajo apagón total tras "desconexión" del sistema eléctrico

Cuba enfrenta este miércoles la “desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional SEN”, informó la Unión Eléctrica de Cuba a través de un comunicado publicado en su página de Facebook.

La empresa de energía agregó que la desconexión se debió a un “disparo de la automática de la CTE Antonio Guiteras de Matanzas”. Además, aseguró que se está trabajando en el “proceso de restablecimiento”.

Desde el grupo de trabajo para la recuperación del SEN, el ministro de Energías y Minas cubano, Vicente de la O, explicó que "las condiciones son más favorables que en la última desconexión". "El cumplimiento de los procedimientos no está afectado por el huracán. Ya funcionan islas y se restablece el sistema gradualmente”.

El Ministerio de Energía y Minas informó por su parte que “ya funcionan islas de generación distribuidas en todo el país”. El mensaje, publicado en su cuenta de X, señala que “se priorizan microsistemas eléctricos para el bombeo de agua” y que “varias unidades están listas para iniciar arranque”. El comunicado asegura también que habrá un porcentaje “grande de recuperación” del SEN, pero no precisa una cifra exacta.

No estaba claro a primera hora del miércoles si los lugares de trabajo o las escuelas estarían abiertos, ya que los cubanos despertaron con la noticia de que su isla estaba una vez más en la oscuridad.

Durante casi una semana en octubre, la mayor parte de Cuba sufrió apagones casi totales, los peores cortes de energía en décadas.

Asimismo, el gobierno del presidente Miguel Díaz Canel responsabiliza a las sanciones económicas de Estados Unidos por la crisis en curso en la isla.

Noticia al Dia / CNN