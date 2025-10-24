Viernes 24 de octubre de 2025
Cuba declara en «fase informativa» a su mitad oriental por la amenaza de Melissa

La fase informativa regirá a partir de las 14:00 hora local (18:00 GMT) de esta jornada para las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey (centro-este)

Por Andrea Guerrero

Cuba declara en «fase informativa» a su mitad oriental por la amenaza de Melissa
Foto: Agencia
El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba declaró este viernes en «fase informativa» a seis de las 15 provincias ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa, que según los pronósticos se convertirá en un huracán de gran intensidad el próximo fin de semana.

En una nota publicada en X, la Defensa Civil señaló que basó su decisión en la advertencia del Instituto de Meteorología (Insmet) de que en las últimas horas la circulación de Melissa se encuentra interactuando con una vaguada, provocando «el incremento de la humedad y la inestabilidad» sobre la isla.

La fase informativa regirá a partir de las 14:00 hora local (18:00 GMT) de esta jornada para las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey (centro-este).

Al respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, alertó en X que «son muy altas» las probabilidades de que Melissa afecte al país en los próximos días.

Además, refirió que las provincias que podrían sufrir sus impactos «están tomando medidas» y consideró «importante prever cada detalle» para proteger a la población y «cumplir los planes».

La Defensa Civil señaló que tanto su Estado Mayor como los institutos estatales de Meteorología y de Recursos Hidráulicos mantienen «vigilancia» sobre Melissa.

El Insmet prevé su «fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación» y sitúa a la tormenta a unos 260 kilómetros al sur-sudeste de Kingston (Jamaica), con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora mientras se acerca con movimiento lento a Jamaica y los mares al sur de Cuba.

A finales de septiembre la tormenta tropical Imelda impactó con fuertes lluvias la región oriental de la isla, donde dejó dos fallecidos, varios miles de desplazados, inundaciones, deslaves, ríos desbordados y derrumbes de viviendas, entre otros daños.

Los meteorólogos cubanos han advertido que en la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico y Mar Caribe, vigente del 1 de junio al 30 de noviembre, será «muy activa», con la posible formación de ocho huracanes.

Además, han señalado que las probabilidades de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75 %), mientras que es del 50 % para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon fuertemente a la isla. El primero fue el citado Óscar y luego Rafael, de categoría 3, castigó el occidente cubano y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.

Noticia al Día / EFE

Internacionales

Cuba declara en «fase informativa» a su mitad oriental por la amenaza de Melissa

La fase informativa regirá a partir de las 14:00 hora local (18:00 GMT) de esta jornada para las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey (centro-este)
Nacionales

Niños venezolanos separados en EEUU se reencuentran con su madre en Maiquetía

La madre de los menores, Andreina Hidalgo, había retornado previamente el 29 de septiembre en el vuelo número 70
Internacionales

Colombia anuncia la liberación de 17 ciudadanos presos en cárceles venezolanas

«Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el liderazgo de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela», señaló la Cancillería en un comunicado
Al Dia

Arrestaron a la dueña de "Gorda", la perrita maltratada en Ciudadela Faria

El canino fue hallado en un evidente estado de abandono

