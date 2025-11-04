Martes 04 de noviembre de 2025
Internacionales

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Después de que varias torres fueron derribadas, se levanta una estructura temporal para conectarlos con la línea de 110 kilovoltio.

Por Ernestina García

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Gobierno de Cuba trabaja en el proceso de recuperación del servicio eléctrico, luego de evaluar las consecuencias del paso del huracán Melissa por el oriente del país.

Este encuentro fue convocado por el Consejo de Defensa Nacional, liderado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, declaró que en Las Tunas se ha restaurado el 94,5 por ciento del suministro eléctrico; y en Holguín, al 40,5 por ciento, incluyendo islas de generación.

Al presentar un balance de las afectaciones, Vicente de la O Levy reveló que «en Granma, el 50,4 por ciento de los clientes tiene servicio desde islas. Después de que varias torres fueron derribadas, se levanta una estructura temporal para conectarlos con la línea de 110 kilovoltio. En Santiago de Cuba, varios circuitos están preparados y esperando la conexión de Renté», cifras que fueron reflejadas por el presidente cubano en su cuenta Instagram.

Asimismo, informó que en Guantánamo, con islas de generación, están al 58,7 por ciento y que se está trabajando para llegarle con el Sistema Electro energético Nacional.

Desde Las Tunas hasta Guantánamo, se han registrado 339 transformadores eléctricos afectados hasta ahora.

Igualmente, se habló sobre las donaciones que han estado llegando al país desde países y entidades internacionales. Asimismo, se gestionan y facilitan contribuciones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), instituciones y del pueblo en general, las cuales se pondrán a disposición de los consejos provinciales de defensa.

En materia de salud, se informó que 461 instalaciones fueron afectadas, entre hospitales, policlínicos, consultorios, farmacias y otras. Se trabaja igualmente en su recuperación. Se mantiene atención médica y psicológica en los centros de evacuación.

Finalmente, se conoció que aún hay más de 120.000 personas resguardadas en centros de evacuación y en hogares familiares. «De manera preliminar aún, se contabilizan 45.282 afectaciones en viviendas, la mayoría en techos. Ya inició la entrega de tejas. Suman 1.552 los centros escolares dañados, cerca de 200 ya recuperados»- subrayó Miguel Díaz-Canel Bermúdeza través de sus redes sociales.

Noticia al Día/RRSS/ÚN

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

TSJ aprobó extradición de El Caracas

TSJ aprobó extradición de El Caracas

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’ "ya no estará más" en el Miss Universo

Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cuatro meses sin luz llevan más de 87 familias del barrio Torito Fernández, al Oeste de Maracaibo

La falta del suministro eléctrico llevó a la comunidad de la avenida 111D,111E y 111A, a requerir ayuda a las autoridades competentes de la región. Sin embargo, no han sido atendidos
Internacionales

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana explicó que la decisión busca asegurar una convocatoria más amplia y representativa
Internacionales

Unas 50 ciudades se comprometen a salvar 450 mil vidas de la contaminación del aire

El compromiso fue asumido por los alcaldes de las ciudades que integran el Acelerador de Aire Limpio, una iniciativa promovida por el C40, organización que agrupa a cerca de cien metrópolis comprometidas en la lucha contra los cambios climáticos
Internacionales

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

De Zela arremetió en conferencia de prensa contra el Gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum, a quien criticó por sus "expresiones inaceptables y falsas" sobre el expresidente peruano, Pedro Castillo, a quien catalogan como perseguido político

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025