Martes 23 de septiembre de 2025
Internacionales

Declararon estado de emergencia en California para ayudar en la respuesta al terremoto 7,1

El demócrata Gavin Newsom, gobernador de California, declaró el jueves el estado de emergencia para fortalecer a las áreas impactadas…

Por Ernestina García

Foto referencial gobernador California
El demócrata Gavin Newsom, gobernador de California, declaró el jueves el estado de emergencia para fortalecer a las áreas impactadas por el sismo de magnitud 7,0 que golpeó el norte del estado, sin provocar víctimas ni perjuicios materiales.

Newsom "ha instruido a las entidades y departamentos del estado a emplear y emplear personal, equipo e infraestructura estatal para llevar a cabo todas las tareas conforme a las directrices de la Oficina de Servicios de Emergencia y el Plan de Emergencia Estatal", comunicó su oficina en un anuncio.

El gobernador agradeció en el escrito el sólido sistema de aviso de seísmos que tiene implementado California, que "funcionó como estaba previsto" para mantener a la ciudadanía informada y segura.

El seísmo, de magnitud 7,0, tuvo lugar a las 10:44 hora local (18:44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros en el noroeste de Petrolia, una ciudad del condado de Humboldt, en el norte de la ciudad de San Francisco.

La potencia del temblor provocó la alerta de tsunami en el norte de California y en parte de la costa del estado colindante de Oregón, aunque luego se levantó el aviso tras analizar la situación.

A esta sacudida le siguió a los tres minutos una réplica de magnitud 5,8 a 9 kilómetros de Cobb, en el norte de California, y más de una decena de temblores de entre 2,5 y 4,3 de magnitud, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

Por el momento no se han reportado víctimas. Las autoridades locales trabajan para analizar posibles daños y mantienen la recomendación ciudadana de alejarse de las zonas de playa.

Aunque los terremotos son habituales en California, al encontrarse en el límite occidental de la placa norteamericana, no suelen superar la magnitud 5.

El temblor más trágico de la historia reciente y que todavía permanece en la memoria de muchos californianos fue el de 1994 en Northridge, de magnitud 6,7 en la zona metropolitana de Los Ángeles, que dejó 57 muertos, miles de heridos y numerosos daños materiales.

Al Dia

Alcalde Di Martino reconoce labor de bomberos de Maracaibo con nuevos equipos para alto riesgo

Se ejecutará un plan de manera articulada entre los cuatro niveles de gobierno: nacional, regional, municipal y comunal.
Al Dia

Cuerdas contra el cáncer en Francia: Con el mágico toque de la venezolana, Idaliz Matos

Será una delicia para los oídos y el alma
Farándula

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

La filmografía de Tim Burton incluye películas icónicas como Beetlejuice (1988), Batman (1989), El joven manos de tijera (1990), Sleepy Hollow (1999), Big Fish (2003), Charlie y la fábrica de chocolate (2005), La novia cadáver (2005), Alicia en el País de las Maravillas (2010) y Dumbo (2019)
Internacionales

La policía paró a Macron en Nueva York y riendo llamó a Trump: ‘Todo está congelado por ti’

Macron se apoyó sobre un rodado, tomó su teléfono y llamó a Trump. “¿Cómo estás? Adiviná qué. Estoy esperando en la calle porque está todo cortado por vos”, le dijo entre risas el mandatario francés a su par estadounidense, según aseguraron los medios locales

