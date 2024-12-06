Declararon estado de emergencia en California para ayudar en la respuesta al terremoto 7,1

El demócrata Gavin Newsom, gobernador de California, declaró el jueves el estado de emergencia para fortalecer a las áreas impactadas por el sismo de magnitud 7,0 que golpeó el norte del estado, sin provocar víctimas ni perjuicios materiales.

Newsom "ha instruido a las entidades y departamentos del estado a emplear y emplear personal, equipo e infraestructura estatal para llevar a cabo todas las tareas conforme a las directrices de la Oficina de Servicios de Emergencia y el Plan de Emergencia Estatal", comunicó su oficina en un anuncio.

El gobernador agradeció en el escrito el sólido sistema de aviso de seísmos que tiene implementado California, que "funcionó como estaba previsto" para mantener a la ciudadanía informada y segura.

El seísmo, de magnitud 7,0, tuvo lugar a las 10:44 hora local (18:44 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros en el noroeste de Petrolia, una ciudad del condado de Humboldt, en el norte de la ciudad de San Francisco.

La potencia del temblor provocó la alerta de tsunami en el norte de California y en parte de la costa del estado colindante de Oregón, aunque luego se levantó el aviso tras analizar la situación.

A esta sacudida le siguió a los tres minutos una réplica de magnitud 5,8 a 9 kilómetros de Cobb, en el norte de California, y más de una decena de temblores de entre 2,5 y 4,3 de magnitud, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

Por el momento no se han reportado víctimas. Las autoridades locales trabajan para analizar posibles daños y mantienen la recomendación ciudadana de alejarse de las zonas de playa.

Aunque los terremotos son habituales en California, al encontrarse en el límite occidental de la placa norteamericana, no suelen superar la magnitud 5.

El temblor más trágico de la historia reciente y que todavía permanece en la memoria de muchos californianos fue el de 1994 en Northridge, de magnitud 6,7 en la zona metropolitana de Los Ángeles, que dejó 57 muertos, miles de heridos y numerosos daños materiales.