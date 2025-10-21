Delincuentes en fuga impactaron contra vehículo escolar y mataron a un niño en Chile

Un estudiante muerto y otros cinco resultaron heridos tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito, en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en Chile.

El pequeño, de 11 años, iba en su transporte escolar junto a otros compañeros, cuando dos delincuentes que se intentaban dar a la fuga, chocaron y volcaron la unidad.

Los criminales fueron identificados como Iván Esteban Gómez Obreque, de 28 años, y Claudio Enrique Gaete Quirós, de 31 años.

Según medios locales, ambos delincuentes habían robado el celular de una mujer y huyeron en el carro. A mitad de camino, perdieron el control del automotor y chocaron contra el transporte escolar, provocando la fatídica muerte del niño.

Luego del accidente, uno de los detenidos dio positivo por consumo de cocaína, según confirmaron fuentes policiales. Asimismo, indicaron, que ambos tienen un amplio prontuario policial que incluye robos con intimidación, porte ilegal de armas y consumo de drogas. Pese a su historial, ninguno mantenía órdenes de detención vigentes.

La víctima cursaba sexto básico en el Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, donde la comunidad escolar vive horas de profunda conmoción. La rectora del establecimiento, Karen Díaz, anunció la suspensión de clases para este martes, mientras los apoderados y vecinos exigen justicia y cuestionan como delincuentes reincidentes seguían en libertad.

