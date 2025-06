Demandan a Miguel Uribe Turbay por el mitin político pese a estar en UCI tras atentado

Una polémica demanda fue radicada en las últimas horas ante el Consejo de Estado colombiano en contra del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien se encuentra bajo condición médica grave tras sufrir un atentado durante un mitin político en el barrio Modelia, de Bogotá, el pasado sábado 7 de junio.

Carlos Alberto Sánchez Gras, en representación de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia UTC y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional, entidades adscritas y vinculadas SINSERGEN MINDEFENSA; formuló una denuncia de pérdida de investidura contra Uribe Turbay.

De acuerdo a lo revelado por Caracol Radio, según el demandante, dichas actividades “consistieron en la participación en reuniones, discursos públicos y publicaciones en redes sociales con el fin explícito de promover su aspiración a un cargo de elección popular distinto al que ostenta”.

Agrega que, como es obvio, hay "fotografías, videos, publicaciones y testimonios juramentados que demuestran de manera indubitable que el senador Uribe Turbay utilizó su posición institucional y su reconocimiento como congresista para obtener ventajas políticas indebidas en favor de su aspiración electoral".

El escrito, que es criticado por muchos colombianos como insólito, señala que por cuenta de esto "expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo".

Agregó que "con dicha conducta, el senador incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el artículo 183, numeral 1°, de la Constitución Política, por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en conexión con el artículo 180 ibidem y los principios de imparcialidad, moralidad e igualdad en la competencia electoral y su acto de imprudencia generó consecuencias de ataque a su propia humanidad, pero que no lo exime de su responsabilidad así sea un legislador de la cámara alta del Senado de la República de Colombia".

Tras investigaciones judicial del atentado, actualmente se saben muchos elementos contundentes de lo que pasó ese día que contradicen los argumentos de la demanda presentada.

Por ejemplo, reseñó el medio Semana, se conoce que el atentado fue planeado por una estructura criminal y no respondió a un ataque solitario. Los hechos apuntan a lo que la fiscal general de la nación denominó la pista “Caquetá”, es decir, la posible autoría intelectual de la Segunda Marquetalia.

En exclusiva para el citado medio, el testimonio de alias Gabriela, la joven de 19 años que fue la encargada de llevar el arma y estuvo en momentos claves de la planeación del atentado. "Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera, que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie", aseguró ella.

Informes de los investigadores señalan un punto preciso en el Caquetá, llamado El Para, en el municipio de Solano, uno de los fortines de las extintas Farc, y zona de operaciones del sanguinario y ya fallecido Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, quien nunca se acogió a la negociación de paz y estaba junto con Iván Márquez al frente de la Segunda Marquetalia.

Actualmente, Uribe Turbay, quien fue elegido senador para el período comprendido desde el 2022 hasta el año 2026, se encuentra luchando por su vida en una UCI de la Fundación Santa Fe.

Lee también: Operan de emergencia a Miguel Uribe Turbay por nuevo sangrado cerebral

Noticia al Día/Radio Caracol