Denuncian revuelta de migrantes vinculados al Tren de Aragua: Bloquearon puertas y cámaras en centro de reclusión

Este miércoles 14 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó, en horas de la tarde, que presuntos miembros del Tren de Aragua recluidos en un centro de detención bloquearon las puertas de su unidad de alojamiento con catres.

Además, intentaron obstaculizar la vigilancia al cubrir las cámaras de seguridad de las instalaciones y bloquear las ventanas de la misma unidad.

El DHS enfatiza la grave amenaza que representa mantener a estos individuos en las instalaciones del ICE para los oficiales, el personal y el resto de los detenidos.

Por otro lado, el DHS anunció, en su cuenta X, que ha presentado una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para evitar ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

DHS has filed an emergency request for the Supreme Court of the United States to end a temporary injunction of deportations under the Alien Enemies Act.



TdA members at Bluebonnet Detention Facility barricaded the doors of their housing unit with bed cots. The detainees also…

Noticia al Día / Diario 2001