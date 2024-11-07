Departamento de Justicia se prepara para cerrar casos contra Trump antes que regrese a la Casa Blanca

El Departamento de Justicia está evaluando cómo cerrar los dos casos penales federales contra Donald Trump antes de que asuma nuevamente la presidencia. Esta acción busca cumplir con la política de larga data del departamento, que establece que un presidente en funciones no puede ser procesado.

Los funcionarios del Departamento de Justicia han reconocido que no es viable llevar a cabo un juicio contra Trump en el corto plazo, ni en el caso relacionado con el 6 de enero ni en el de los documentos clasificados. Ambos casos provocarían apelaciones que podrían llegar hasta la Corte Suprema, lo que complicaría aún más el proceso judicial.

Con Información de Unión Radio