Derriban avioneta por sospechas de narcotráfico en Brasil

La Fuerza Aérea de Brasil derribó una avioneta que presuntamente transportaba drogas y que habría entrado al país de forma ilegal procedente de Venezuela, dijo la institución militar este miércoles en un comunicado.

Durante la mañana del martes, la aeronave fue detectada después de ingresar sin permiso al espacio aéreo brasileño, indicó la Fuerza Aérea. Posteriormente, se le ordenó modificar su ruta para forzar que aterrizara.

Según la Fuerza Aérea, la avioneta no acató las órdenes. Por ello, añadió la institución militar, se realizaron “disparos de advertencia” y, debido a que el vehículo mantuvo su trayecto, fue catalogado como “hostil” y sometido a disparos para derribarlo.

“Esta medida se utiliza como último recurso, luego de que la aeronave interceptada incumpla con todos los procedimientos establecidos y obligue a continuar con el vuelo ilícito”, dijo la Fuerza Aérea.

La avioneta derribada fue localizada este miércoles por un helicóptero de la Fuerza Aérea, detalló la institución militar, y agregó que sus integrantes, junto con la Policía Federal de Brasil, encontraron a dos presuntos narcotraficantes muertos y un cargamento de drogas. La Fuerza Aérea no detalló qué tipo de sustancias se localizaron ni en qué cantidades.

Estos hechos ocurrieron cerca de Manaos, capital del estado de Amazonas, según un reporte de CNN Brasil, afiliada de CNN.

CNN contactó a la Fuerza Aérea de Brasil para pedir más información sobre lo ocurrido y está en espera de respuesta.

También se comunicó con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comunicación e Información de Venezuela para solicitar comentarios.

Noticia al Día / CNN Español