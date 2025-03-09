Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Descontento entre hondureños por varias irregularidades en elecciones primarias e internas

"Nos quieren robar las elecciones desde el Gobierno, los militares también tienen culpa porque no han cumplido con la misión de distribuir correctamente las maletas electorales", dijo a EFE

Por Andrea Guerrero

Descontento entre hondureños por varias irregularidades en elecciones primarias e internas
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

 Muchos hondureños han expresado su descontento e indignación por múltiples irregularidades en las elecciones primarias e internas de este domingo, en las que nueve horas después del inicio de las votaciones el material no había llegado a los centros de escrutinio, principalmente en Tegucigalpa.

"Nos quieren robar las elecciones desde el Gobierno, los militares también tienen culpa porque no han cumplido con la misión de distribuir correctamente las maletas electorales", dijo a EFE una mujer que esperó más de tres horas para votar en la Escuela República de Nicaragua, en el barrio Miraflores, en el extremo este de la capital hondureña.

La misma mujer, que se identificó como una militante del Partido Liberal, segunda fuerza de oposición, expresó que "es absurdo que las maletas a este centro de votación hayan llegado tan tarde, cuando el centro de distribución" del material electoral "lo tenemos a 300 metros de distancia".

La demora en la distribución del material electoral, principalmente en Tegucigalpa, la capital del país, salpica a las Fuerza Armadas, que siempre han sido las garantes del traslado y vigilancia a nivel nacional.

La oposición también responsabiliza del "caos" a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien además es la principal precandidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre, que se define de izquierda).

Sobre los incidentes registrados, ha habido declaraciones no coincidentes entre la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, que representa al Partido Nacional, primera fuerza de oposición, y otro de los consejeros, Marlon Ochoa, de Libre.

Se ha abstenido de hablar la tercera consejera, Ana Paola Hall, del Partido Liberal.

Entre las irregularidades registradas figura la contratación, a última hora, de microbuses del transporte urbano, que han circulado por la capital sin custodios electorales y militares, lo que ha creado suspicacia entre los votantes.

López dijo a los periodistas que algunas urnas no aparecen y que ella misma saldrá a buscarlas, y que el CNE investigará a qué ha obedecido el atraso en la distribución del material electoral.

En algunos centros de votación, el material no había llegado nueve horas después del inicio de las elecciones, que fueron abiertas a las 07:00 hora local (13:00 GMT).

"No estamos buscando culpables, sino soluciones" y "no aporten a la desinformación ni al caos. Tenemos un informe de las Fuerzas Armadas y solo faltan 24 centros educativos por abrir, pero esos datos no coinciden, diez camiones se cambiaron por 90 buses para transportar las maletas electorales, la empresa de transporte nos ha fallado", enfatizó López.

Otro inusual hecho es que han aparecido microbuses del Estado repletos de maletas electorales.

La titular del CNE señaló que el pueblo hondureño ha confiado en ellos para desarrollar el proceso electoral y que por eso estaba "dando la cara de frente".

En el populoso barrio Las Brisas, al sureste del capital, pobladores comenzaron a bloquear un bulevar quemando neumáticos, en protesta porque el material electoral no les había llegado.

El consejero Marlon Ochoa expresó que la demora en la entrega de las papeletas electorales obedece en parte al incumplimiento del cronograma de dos imprentas correspondientes al departamento de Comayagua, centro.

"Si estas imprentas hubieran entregado a tiempo, no habríamos tenido que suspender los flujos de confección de la maleta electoral en el centro logístico electoral para el despacho del Distrito Central (Tegucigalpa) puntualmente", subrayó.

Además "existe un incumplimiento del proveedor de transporte, nunca estuvo considerado en los pliegos de condiciones que el transporte en el Distrito Central se iba a realizar en buses" y "de igual forma, este cambio en las condiciones con el proveedor de transporte nunca fueron aceptadas ni comunicadas con el pleno de consejeros", añadió.

"En tercer lugar, existen o existieron errores atribuibles al Consejo Nacional Electoral relacionados con la carga y despacho de material electoral en el Distrito Central", acotó.

Ochoa también calificó de "injustificables" los señalamientos que se están haciendo contra las Fuerzas Armadas.

Según la presidenta consejera del CNE, las votaciones, que debieron finalizar a las 17:00 hora local (23:00 GMT) se prolongarán hasta las 21:00 (03:00 GMT). 

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Maduro dijo que nos preparemos para la transición, a la lucha armada": Diosdado Cabello

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Roberto González: "No somos la música de tendencia, pero sí la que se ha mantenido durante muchísimos años"

Con la pasión que lo caracteriza y el sabor de la guaracha, el cantante zuliano Roberto González anunció este viernes…
Entretenimiento

Roberto González: "No somos la música de tendencia, pero sí la que se ha mantenido durante muchísimos años"

Con la pasión que lo caracteriza y el sabor de la guaracha, el cantante zuliano Roberto González anunció este viernes…
Internacionales

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en el ataque
Sucesos

Más de 200 funcionarios actuaron para controlar el incendio en el local de Las Playitas

El incendio no registró víctimas ni heridos, se espera el informe técnico de los Bomberos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025