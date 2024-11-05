Despiden al ministro de Defensa y estallan las protestas en Israel

Decenas de miles de personas han tomado las calles de varias ciudades de Israel después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunciara que había destituido al ministro de Defensa, Yoav Gallant, argumentando que entre ambos existían "brechas significativas en la conducción de la guerra", sumado a las supuestas "declaraciones y acciones que contradecían las decisiones del Gobierno y del gabinete" por parte del ahora exministro.

איילון דרום בירידה ממחלף השלום. המונים ממשיכים להגיע. צרחות "ביבי בוגד" pic.twitter.com/CheXsoVgtd

— לירי בורק שביט (@lirishavit) November 5, 2024

Las protestas fueron convocadas en las ciudades de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Cesarea, donde los manifestantes han bloqueado las cruces y autopistas. En Jerusalén, miles de personas se congregaron en la calle Azza, cerca de la casa de Netanyahu.

כרמיאל הערב – המפגינים ברחובות pic.twitter.com/K5H7QyQRwh

— לירי בורק שביט (@lirishavit) November 5, 2024

La organización The Day After invitó a los ciudadanos a manifestarse contra la decisión de Netanyahu con el mensaje: "¡Basta ya! Hemos tenido suficiente. El primer ministro ha decidido perjudicar la seguridad del país para mantener su coalición".

זה קורה על איילון צפון עכשיו מדורות וחסימות pic.twitter.com/aQqsZQo69S

— לירי בורק שביט (@lirishavit) November 5, 2024

Asimismo, medios israelíes han reportado que Netanyahu también estaría planeando destituir al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, y al jefe del servicio de inteligencia Shin Bet, Ronen Bar.

Noticia al Día/RT