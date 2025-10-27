Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

Un potente sismo sacudió Turquía este lunes 27 de octubre. Publican las primeras imágenes de la destrucción por el terremoto.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran momentos del terremoto que se registró este lunes en el distrito de Sindirgi de la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía.

De acuerdo con la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,1 y se produjo a una profundidad de 5,99 kilómetros.

El terremoto tuvo como epicentro el distrito de Sindirgi, pero se sintió en muchas provincias de las regiones del Mármara y del Egeo, como Balikesir, Esmirna, Bursa, Estambul, Tekirdag, Kocaeli y Sakarya, así como en Estambul, recoge la agencia Anadolu.

"Actualmente hay destrucción en varias zonas. Aún no hemos detectado víctimas; seguimos rastreando", informó el gobernador del distrito de Sindirgi, Dogukan Koyuncu.

Noticia al Día/RT