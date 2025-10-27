Lunes 27 de octubre de 2025
Internacionales

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

Hasta los momentos, las autoridades no han reportado heridos tras el fuerte movimiento telúrico

Por Ernestina García

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un potente sismo sacudió Turquía este lunes 27 de octubre. Publican las primeras imágenes de la destrucción por el terremoto.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran momentos del terremoto que se registró este lunes en el distrito de Sindirgi de la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía.

De acuerdo con la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,1 y se produjo a una profundidad de 5,99 kilómetros.

El terremoto tuvo como epicentro el distrito de Sindirgi, pero se sintió en muchas provincias de las regiones del Mármara y del Egeo, como Balikesir, Esmirna, Bursa, Estambul, Tekirdag, Kocaeli y Sakarya, así como en Estambul, recoge la agencia Anadolu.

"Actualmente hay destrucción en varias zonas. Aún no hemos detectado víctimas; seguimos rastreando", informó el gobernador del distrito de Sindirgi, Dogukan Koyuncu.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

La fascinante historia de Bolívar en la

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta "Oratoria, el Poder de la Palabra" como guía para la comunicación efectiva

¡Tan joven y sufre de cálculos!: Esto debes saber de la Litiasis

¡Tan joven y sufre de cálculos!: Esto debes saber de la Litiasis

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Noticias Relacionadas

Sucesos

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Con el corazón destrozado y el dolor que solo una madre puede comprender, la señora Alba Lilian Londoño, se dirige de manera pública y urgente al fiscal General de la República, Tarek William Saab, implorando justicia

Al Dia

EEUU tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros que entren o salgan del país a partir del 26 de diciembre

La nueva directriz abarca a quienes tengan una visa, residencia temporal, trabajo temporal, menores de edad y adultos mayores
Al Dia

Huracán Melissa de categoría cinco amenaza con catástrofe en el Caribe

El fenómeno atmosférico actualmente se encuentra a unos 230 kilómetros al suroeste de la capital jamaiquina donde podría convertirse en el huracán más fuerte que haya experimentado el país en décadas.
Al Dia

Melissa se convierte en un ‘raro’ huracán de categoría 5

Se acerca a un histórico impacto en Jamaica, quienes se encuentren en la zona deben “buscar refugio ahora”, dijo el NHC la mañana del domingo. “Los vientos destructivos y las fuertes lluvias del domingo y este lunes causarán inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025