Desvelan mural renacentista de la Virgen María oculto durante siglos en Catedral de Parma

Un mural renacentista con la Virgen María y el niño Jesús, oculto durante cinco siglos en una cavidad en la pared de la cripta de la Catedral de Parma, ha sido desvelado al público, en un hito en la rica historia del arte de esta ciudad del norte de Italia.

La obra, llamada ‘Virgen de las Gracias con el Niño y los Santos’, en la que aparecen varios personajes, se descubrió durante una restauración hace dos décadas y ahora ha sido mostrada al público tras un nuevo proceso de rehabilitación.

La conocida como ‘Virgen Reencontrada’ se podrá ver en visitas guiadas especiales junto a la cercana Capilla Ravacaldi, mediante reserva previa a partir del 7 de diciembre y hasta el 29 de marzo, según informa la Catedral de Parma en su web.

La pintura fue descubierta inicialmente en labores de restauración de la cripta en 2004, cuando los expertos encontraron que quedó protegida en una cavidad tras un muro de mampostería en el brazo norte de la sala.

La obra fue encontrada casi indemne tras quedar cubierta por siglos, pese a cambios decorativos y modificaciones de la estancia, aunque el alto nivel de humedad sí causó desprendimientos y alteraciones que han sido reparados durante el último proceso de restauración.

La pintura, realizada probablemente en el siglo XVI, se podrá visitar junto a la Capilla Ravacaldi, habitualmente cerrada al público y en una de cuyas paredes hay pintada una Anunciación, lo que establece un vínculo con el mural de la ‘Virgen Reencontrada’.

Noticia al Día / EFE