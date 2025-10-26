Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Según las autoridades locales, uno de los detenidos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, justo cuando se disponía a abordar un avión.

El robo, que ocurrió el pasado domingo, involucró a cuatro hombres que sustrajeron objetos valorados en casi 100 millones de dólares del icónico museo parisino, y se llevó a cabo a plena luz del día.

Gérald Darmanin, ministro de Justicia de Francia, afirmó que los protocolos de seguridad del museo habían fallado, lo que perjudicó la imagen de Francia a nivel internacional.

Las autoridades francesas informaron en un comunicado que el arresto se llevó a cabo la noche del sábado, aunque no especificaron cuántas personas fueron detenidas.

Un sospechoso intentaba viajar a Argelia, mientras que el otro se dirigía a Mali, según fuentes policiales citadas por medios franceses. La policía tiene la facultad de retener a los sospechosos por un período de 96 horas.

Además, las autoridades criticaron la "divulgación prematura" de información relacionada con el caso, indicando que esto dificultó los esfuerzos para recuperar las joyas y localizar a los ladrones.

Two men arrested over $100M Louvre Museum jewel heist — as one suspect was busted at airport trying to flee country: report https://t.co/hhScZVxzAK pic.twitter.com/3TODtTMckc — New York Post (@nypost) October 26, 2025

Noticia al Día