Detienen a un hombre por dejar a su perro atado a una valla antes del paso del huracán Milton

En el estado de Florida (EE.UU.) fue detenido un hombre que dejó a su perro atado a una valla en medio de las inundaciones previas a la llegada del huracán Milton. Fue acusado de crueldad animal con agravantes, informan medios locales.

El 9 de octubre, Orlando Morales, agente de la Patrulla de Carreteras de Florida en la ciudad de Tampa, recibió un informe sobre un perro abandonado cerca de una carretera. En ese momento, se declaró el estado de emergencia en la zona a causa del Milton. Cuando el agente llegó al lugar, encontró al animal sumergido en el agua hasta el pecho. Un video del momento del rescate del perro se hizo rápidamente viral en las redes sociales, provocando una oleada de ira entre los usuarios.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024

El antiguo propietario del perro, identificado como Giovanny Aldama García, de 23 años, fue arrestado este lunes y un día después fue puesto en libertad bajo una fianza de 2.500 dólares. Se informa que dos días después de que el animal, ahora conocido como Trooper, fuera entregado al refugio de animales, el hombre intentó recogerlo, pero posteriormente accedió a rellenar la documentación necesaria para ceder la propiedad de la mascota.

De acuerdo con la fiscal estatal Suzy López, cuya oficina está procesando el caso, Aldama García dijo a los investigadores que había huido para escapar del huracán y abandonó al perro porque no pudo encontrar a nadie que lo acogiera. "Nos tomamos este delito muy en serio y el acusado se enfrentará a las consecuencias de sus actos", aseguró López.

La historia de Trooper también llamó la atención del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Durante una rueda de prensa este martes calificó las acciones del hombre de "inaceptables" y prometió que será castigado.

Mientras tanto, la Sociedad Humanitaria del Condado de León, donde Trooper se encontraba tras ser rescatado, comunicó que el perro está sano y salvo y ahora está en acogida temporal con "una familia maravillosa que tiene experiencia con su raza". "En este hogar continuará relajándose y disfrutando de todas las cosas buenas de la vida. Sus padres de acogida aprenderán más sobre él y tendrán en cuenta sus intereses", afirmó la organización, añadiendo que si resulta que el hogar no es ideal para Trooper, comenzará a buscar la opción perfecta basándose en las recomendaciones de la familia con la que vive actualmente.

Noticia al Día/RT