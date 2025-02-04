Detienen a venezolano en Miami: Presenta condena previa por lavado de dinero

Un venezolano, quien se encontraba de manera ilegal en Estados Unidos, fue arrestado este domingo 2 de febrero por funcionarios de la oficina de Seguridad Nacional de Miami (HSI), en Florida.

Según los reportes de las autoridades estadounidenses, el acusado, cuya identidad no fue revelada, había sido sentenciado previamente por el delito de lavado de dinero.

Según el Diario 2001, en el operativo participaron funcionarios del Operaciones de Ejecución (ERO) y Expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE).

El mandatario norteamericano aseguró este sábado que el gobierno de Venezuela aceptó recibir a los inmigrantes ilegales deportados, entre ellos, miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

"Venezuela aceptó recibir de regreso en su país a todos los inmigrantes ilegales venezolanos que estaban acampados en Estados Unidos, incluidos los pandilleros del Tren de Aragua”, publicó Trump en la plataforma Truth Social.

Trump hizo de la migración uno de los principales ejes de su campaña presidencial.

Noticia al Día / HSI Miami / Diario 2001