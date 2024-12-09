Detienen al sospechoso de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare

Las autoridades detuvieron este lunes en Pensilvania (estado fronterizo con Nueva York) al sospechoso de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, gracias a la colaboración ciudadana.

Luigi Mangione, de 26 años, tenía un arma «compatible con la utilizada en el asesinato» -con la «capacidad de disparar una bala de nueve milímetros» y un silenciador-, herramienta letal que podría haber sido fabricada con una impresora 3D, indicó la Policía de Nueva York en una rueda de prensa.

Además, Mangione -cuya imagen había sido compartida por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en los últimos días- tenía en el momento de la detención una braga militar de cuello similar a la que usó el asesino en su tiroteo frente al hotel Hilton Midtown (Manhattan), la misma identificación falsa que utilizó para alojarse en un hostal en Nueva York y un documento de tres páginas escrito a mano en el que criticaba a las compañías de seguros.

La detención se produjo en un McDonald’s de Altoona (Pensilvania), donde el sospechoso estaba comiendo y fue reconocido por un empleado que llamó a la Policía local.

«Los detectives de la Policía de Nueva York están en camino a Pensilvania», anotó la comisaria de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

El joven no ha sido arrestado ni acusado en relación con el asesinato, pero en Altoona enfrentará cargos por posesión de armas.

No obstante, la Fiscalía del Distrito de Manhattan buscará extraditar al joven para que enfrente cargos en la Gran Manzana.

En la rueda de prensa, en la que también participó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se recalcó que esta detención ha sido posible gracias a una «combinación de trabajo detectivesco de la vieja escuela y tecnología de la nueva era», así como por la revisión de videos.

Pese a que Mangione tenía en su posesión otras formas de identificación falsa, la policía dijo hoy que no corría el riesgo de escapar del país.

El veinteañero nació y se crio en Maryland, y ha vivido en San Francisco, Pensilvania y Hawái, según la Policía.

Este lunes se celebrará un funeral privado para Thompson, el ejecutivo de 50 años asesinado el miércoles a plena luz del día en el centro de Nueva York, según medios locales.

Noticia al Día / EFE