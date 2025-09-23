Detienen en Ecuador a dos presuntos miembros del Tren de Aragua durante protestas

Dos hombres de nacionalidad venezolana, presuntos integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, son parte de las más de cincuenta personas detenidas este lunes durante el paro nacional convocado por el movimiento indígena en contra del alza del precio del diésel, confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario señaló que los extranjeros fueron detenidos con otras dieciocho personas en el municipio de Otavalo, de la provincia andina de Imbabura, en el norte del país, después de que un millar de manifestantes atacaran un cuartel policial, hirieran a dos agentes y provocaran «daños materiales significativos», de acuerdo al último balance de la Policía.

«Esto es algo que nos llama la atención, qué hacen estos venezolanos en estas manifestaciones, qué están haciendo aquí en el país. Es un tema muy curioso y tenemos que investigar de qué se trata», señaló Reimberg en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Noticia al Día / EFE