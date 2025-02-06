Detuvieron a más de 100 presuntos miembros del Tren de Aragua durante redada en Colorado

Las autoridades migratorias de EEUU arrestaron este miércoles a un centenar de pandilleros de la banda trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua en Aurora (Colorado) y a un número indeterminado de extranjeros, como parte de varias redadas que se llevaron a cabo en al menos once estados con ayuda de la DEA y el FBI, y en algunos casos usando granadas de humo.

Al menos un centenar de presuntos pandilleros y un número aún no informado de otros inmigrantes fueron detenidos por la mañana por agentes federales durante operativos simultáneos en el área metropolitana de Denver, según confirmó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en la red social X.

Igualmente, un video difundido por la División Rocky Mountain de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) muestra a los agentes yendo de puerta en puerta en varias viviendas e incluso arrojando granadas de humo dentro de las residencias como parte de los operativos.

Hasta el momento, se confirmó la presencia de ICE, junto con la DEA y el FBI, en tres complejos de apartamentos en Aurora, al este de Denver: Edge of Lowry, Whispering Pines y Cedar Run, todos ellos asociados con la presencia de la pandilla internacional Tren de Aragua.

100+ members of the violent Venezuelan gang Tren de Aragua were targeted for arrest and detention in Aurora, Colo., today by ICE and its partners @FBI @DEAHQ @CBP @ATFHQ & @USMarshalsHQ in an ongoing investigation. pic.twitter.com/LzIVDjsee6 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 5, 2025

Noticia al Día / EFE