Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Un devastador incendio arrasó el histórico Monasterio de Bernaga, ubicado al norte de Italia, lo que llevó a la evacuación de 22 monjas de clausura, según informaron los bomberos italianos este domingo 12 de octubre de 2025.

Fundado en 1628, el monasterio de La Valletta Brianza, cerca de Milán, tiene una conexión especial con Carlo Acutis, el primer santo millenial canonizado por la Iglesia católica.

El fuego estalló el sábado y consumió por completo el edificio, como se puede ver en las imágenes nocturnas compartidas por los bomberos en la plataforma X.

La edición de Milán del Corriere della Sera reportó "llamas altísimas visibles a kilómetros de distancia" y mencionó que solo una monja de 87 años sufrió una leve intoxicación.

Las 22 monjas, salvo esta excepción, fueron evacuadas sin lesiones, aunque numerosas obras de arte y objetos de valor incalculable fueron destruidos por las llamas, según los medios italianos.

Marco Panzeri, alcalde de La Valletta Brianza, expresó su pesar ante la prensa, calificando la situación como "una catástrofe, con daños inmensos e incalculables". Se sospecha que el incendio fue provocado por un cortocircuito en una de las celdas del monasterio.

Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV. Allí recibió su Primera Comunión, un rito que generalmente se celebra entre los 7 y 11 años y que se considera un hito importante en la vida de los niños en la Iglesia católica, el 16 de junio de 1998.

🇮🇹 Un incendio devora un monasterio histórico en Italia



🗣 "Desde anoche, los bomberos han estado trabajando para extinguir el incendio en el monasterio de Bernaga, en La Valeta-Brianza. Las llamas están bajo control y se están llevando a cabo extensas operaciones de limpieza… pic.twitter.com/6Nt4jnCVBu — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 12, 2025

Noticia al Día