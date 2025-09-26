Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

El Día Mundial del Turismo fue proclamado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas en septiembre de 1979.

La proclamación tuvo lugar durante una reunión en Torremolinos, España, con el propósito de subrayar la importancia del turismo como sector económico global, su impacto en el empleo y su capacidad para fomentar la comprensión cultural y la conservación de la biodiversidad.

En su 70° período de sesiones de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, promoviendo el turismo sostenible como medio para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este día se celebra cada 27 de septiembre desde 1980. La fecha fue seleccionada para coincidir con un evento significativo en la historia del turismo mundial: el décimo aniversario de la adopción de los Estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970. Por otro lado, es un momento de cruce de la temporada alta de turismo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur.

Las actividades y eventos de celebración se centran en destacar las numerosas contribuciones del turismo al desarrollo económico y social, así como en promover prácticas sostenibles en el sector.

Durante estos eventos, se promueve la inversión en educación y formación en el sector turístico, la construcción de infraestructuras sostenibles y la innovación para fomentar el emprendimiento, especialmente entre mujeres y jóvenes.

