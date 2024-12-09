Diciembre registrará cuatro eventos astrónomicos observables

En este último mes del 2024 se podrán observar diferentes eventos astronómicos en diversas partes del mundo y que podrán ser vistos por las personas. Las fenómenos van desde lluvia de estrellas y la última luna llena del año.

Según informes de diversos observatorios astronómicos de todo el mundo, estos eventos alcanzarán su máxima intensidad en los próximos días, brindando una oportunidad única para disfrutar del cosmos.

Eventos astronómicos para diciembre

Luna llena: 15 de diciembre.

. Lluvia de estrellas "las gemínidas" (120 meteoros por hora): del 13 al 14 de diciembre.

. Solsticio de verano (hemisferio sur) e invierno (hemisferio norte): 21 de diciembre.

. Lluvia de estrellas "las úrsidas" (10 meteoros por hora): 22 de diciembre.

Consejos para una observación exitosa



Para poder apreciar estos acontecimientos, expertos en astronomía han dado ciertas recomendaciones para las personas, entre las que están:

Elegir un lugar adecuado: buscar un sitio alejado de la contaminación lumínica. Un entorno oscuro permitirá que las estrellas brillen con mayor intensidad.

Prepararse con comodidad: Lleva contigo una manta o una silla reclinable. Estar cómodo es clave para disfrutar durante varias horas.

Adaptar los Ojos a la oscuridad: permitir que los ojos se ajusten a la falta de luz durante unos 20 a 30 minutos. Esto mejorará la capacidad para ver las estrellas fugaces.

Evitar pantallas brillantes: mantener lejos cualquier dispositivo electrónico que emita luz brillante, ya que esto puede afectar tu visión nocturna.

Mantener paciencia: Recuerda que la naturaleza no sigue un horario exacto; puede que tengas que esperar un poco antes de ver los meteoros.

Noticia al Día / El Mundo