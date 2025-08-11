Lunes 11 de agosto de 2025
Internacionales

Diez muertos y 37 heridos al caer un bus a un río en la sierra de Perú

El accidente del bus de la empresa Selva Sur ocurrió el domingo por la noche cuando circulaba por la provincia de Sandia, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia

Por Ernestina García

Diez muertos y 37 heridos al caer un bus a un río en la sierra de Perú
Foto : foto capture
Un autobús de pasajeros se despistó en el sur de los Andes de Perú y cayó por la ladera de un cerro, hacia el río Inambari, en el altiplano peruano, lo que provocó la muerte de al menos 10 personas y heridas a otras 37 que han sido trasladadas a hospitales cercanos, según informaron este lunes 11 de agosto los medios locales.

El accidente del bus de la empresa Selva Sur ocurrió el domingo por la noche cuando circulaba por la provincia de Sandia, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia, después de haber partido de la ciudad de Juliaca y con destino a San Pedro de Putina Puncu.

El fiscal Edén Sucasaire informó a la emisora RPP que había en el lugar "un aproximado de 10 (muertos), seis que se encuentran dentro del bus y cuatro que hemos podido recuperar" con apoyo de la Policía Nacional.

"Se han evacuado a los heridos al hospital (de Sandia) y algunos de más gravedad se están llevando a Juliaca", agregó la autoridad.

Las labores de rescate de los fallecidos se extendieron toda la madrugada del lunes, dada la complejidad de la labor por la ubicación del vehículo en el abismo en el anexo de Huayllabamba.

A su vez, la Red de Salud de Sandia confirmó que ha recibido a 37 personas para ser atendidas por lesiones en el accidente, entre los cuales hay ocho menores de edad.

La Policía Nacional en Sandia investiga las causas del accidente, que en muchos casos corresponde al mal estado de las vías en las regiones altoandinas o el cansancio de los conductores por estar expuestos a largas jornadas de trabajo.

Juramentan a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029

Al Dia

Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez

Rodríguez compartió la noticia en sus redes sociales
Internacionales

Colombia podría prohibir el envío de mercenarios al exterior

l Congreso de Colombia podría aprobar en agosto una ley que prohíba el envío de mercenarios a participar en conflictos armados en el exterior, informó RIA Novosti este lunes 11 de agosto
Al Dia

Petro se pronuncia y pide profundizar la investigación tras muerte de Miguel Uribe Turbay

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe este lunes 11 de…
Internacionales

Trump hablará con líderes europeos y Zelenski antes de reunirse con Putin en Alaska

El vicepresidente de Trump, JD Vance, también participará en la llamada, programada para las 15:00 en Berlín

