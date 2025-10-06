Dimitió el primer ministro de Francia

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes 6 de octubre su dimisión al presidente Emmanuel Macron, quien la aceptó, según informó el Elíseo. Lecornu fue nombrado por Macron el 9 de septiembre, tras la moción de censura que provocó la salida de su predecesor, François Bayrou.

Este es el quinto jefe de Gobierno desde enero de 2024 que no logra mantenerse en el poder. Con solo 27 días en el cargo, Lecornu se convierte en el primer ministro más breve en la historia de Francia, el que menos tiempo ha permanecido en el puesto.

El domingo por la noche, Lecornu reveló la composición de su gabinete, en su gran mayoría por exministros y personas cercanas al presidente, lo que generó una ola de críticas por parte de la oposición y la derecha.

El político fue nombrado primer ministro el 9 de septiembre tras la dimisión de François Bayrou, quien perdió una moción de confianza en la Asamblea Nacional tras su propuesta de recortes al gasto público que consideraba necesaria para controlar el déficit estatal y la deuda pública de Francia.

Masivas protestas antigubernamentales

A mediados de julio, Bayrou presentó el proyecto de presupuesto para 2026, que preveía reducciones por un total de 44.000 millones de euros (unos 51.000 millones de dólares), lo que provocó un amplio descontento popular y masivas protestas antigubernamentales.

El mes pasado, bajo el lema ‘Bloqueemos todo’, miles de personas salieron a las calles de todo el país para protestar contra la posibilidad de recortes al gasto público y pedir la renuncia de Macron.

"Las autoridades públicas y el Gobierno nos han traicionado tanto que no estoy segura de que puedan realmente satisfacer las expectativas de la gente", dijo en aquel entonces la activista Louise Nechin.

Los principales sindicatos del país de sectores esenciales como la educación, la sanidad y el transporte público, también realizaron una huelga general masiva en respuesta a las restricciones económicas y la política presupuestaria impulsadas por el Gobierno.

Elecciones anticipadas y renuncia de Macron

Tras la renuncia de Lecornu, diputados y líderes de partidos franceses han intensificado sus exigencias de dimisión de Macron, y han instado convocar elecciones parlamentarias anticipadas, afirmando que no existe otra salida a la crisis.

"Lecornu dimite. Tres primeros ministros han sido derrotados en menos de un año. La cuenta regresiva ha comenzado. Macron debe irse", escribió en su cuenta de X Mathilde Panot, líder del partido de izquierda Francia Insumisa (LFI), que a mediados de septiembre anunció que unos 104 parlamentarios firmaron una moción pidiendo la destitución del jefe de Estado.

Por su parte, el líder del partido de derecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella, aseveró que "no cabe duda de que el efímero primer ministro no tuvo margen de maniobra, y sin duda fue el propio Emmanuel Macron el que formó su Gobierno", por lo que "no puede haber estabilidad sin una vuelta a las urnas y la disolución de la Asamblea Nacional".

Asimismo, Marine Le Pen, del partido de derecha Agrupación Nacional (RN) preguntó cuánto tiempo más Macron puede seguir resistiéndose a la disolución. "Le pido que disuelva la Asamblea Nacional", declaró en BFMTV. "Esta farsa ya ha durado demasiado. Los franceses están hartos", continuó.

La inestabilidad de la política francesa ha ido en aumento debido a la falta de un partido o grupo con mayoría parlamentaria. En junio del 2024, cuando el mandatario decidió disolver la Asamblea Nacional, que desembocó en la celebración de elecciones legislativas, se produjo una fragmentación del poder legislativo y se agravó la crisis, ya que ninguno de los principales bloques políticos logró la mayoría absoluta.

Noticia al Día/RT/La Iguana TV